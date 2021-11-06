Вход в ЦПКиО сделали бесплатным на день из-за дождя

Вход в ЦПКиО сделали бесплатным на день из-за дождя
Вход сделают бесплатным на один день. Фото: "ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове" "ВКонтакте"

Сегодня ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, так что стоит одеваться потеплее.

Сегодня, 6 ноября, несмотря на субботний день вход в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове будет бесплатным. Такое решение приняли в связи с погодными условиями. Об этом сообщается в соцсетях парка.

«По погодным условиям сегодня вход в Парк свободный, ждём вас в любую погоду»,

– говорится в посте.

К слову, подобное решение принимается далеко не в первый раз. Напоминаем, что в эту субботу за окном идет дождь, который, кажется, задержится на целый день. Временами он может перейти в мокрый снег, так что стоит одеваться теплее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с QR-кодами можно будет бесплатно посетить музей «Полторы комнаты». Запись в музей на вторую половину ноября будет открыта с 1 числа.

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