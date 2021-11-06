Врач предупреждает: после коронавируса может долго держаться высокая температура

Повышенная температура чаще всего говорит о дисбалансе в организме.

Врач-нейрофизиолог Александр Будик рассказал, что после коронавируса у некоторых еще долго держится высокая температура. Этот симптом указывает на дисбаланс в организме. Об этом он заявил в беседе с радио Sputnik.

Он отметил, что температура тела может превышать 36,6 градусов несколько месяцев. Подобное бывает не только после коронавируса, но и после многих вирусных заболеваний – ОРВИ и гриппа.

«После заболевания COVID-19 тоже возможно нарушение терморегуляции – как проявление вегетативного дисбаланса»,

— отметил Будик.

Врач добавил, что повышение температуры не несет опасности. Если пациент замечает и другие симптомы, в таком случае стоит обратиться к врачу. Если все в порядке, то спустя время температура придет в норму.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач назвала фактор, повышающий риск заболеть коронавирусом.