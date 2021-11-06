За сутки в России COVID-19 заразились еще 41,3 тыс. человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 41 335 человек.

Об этом стало известно сегодня, 6 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 8 млн 755 тыс. 930 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 188 случаях, за все время пандемии скончались 245 635 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 29 201 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что звезда шоу «Голос» Анастасия Спиридонова заболела ковидом перед родами.