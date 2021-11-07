В Ленобласти в понедельник ожидается гололедица и до -2 градусов

В Ленобласти в понедельник ожидается гололедица и до -2 градусов
Ожидаются заморозки. Фото: pixabay.com

В понедельник, 8 ноября, в Ленинградской области ожидается облачная погода и мокрый снег.

Температура воздуха в течение суток в регионе составит от 0 до +5 градусов, ночью местами столбики термометров опустятся до -2.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные. Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем восточный, северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного.

На дорогах местами гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник в Петербурге пройдет мокрый снег. Температура воздуха в городе составит +1…+3 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +4.

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