Четырём напавшим на мужчину с ребёнком в Новой Москве предъявили обвинения

Четырём напавшим на мужчину с ребёнком в Новой Москве предъявили обвинения
Проводится проверка Фото : Следственный Комитет РФ

Следователи предъявили обвинения напавшим на мужчину с ребенком в Новой Москве.

Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по Москве.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего».

По версии следствия, группа молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет напала на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок.

Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемых.

Напомним, в Сети появилось видео нападения четверых мужчин на отца с маленьким ребенком. Инцидент произошел в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. На помощь мужчине пришли очевидцы, а ребенок успел убежать. Возбуждено уголовное дело.

Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, однако позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком на более тяжкую статью – покушение на убийство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Центральном районе правоохранителям сообщили, что по адресу Загородный проспект 9-54 ножевое ранение у мужчины. По тому же адресу были задержаны трое подозреваемых.

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