В Ленобласти за сутки COVID подхватили 409 человек

В Ленобласти за сутки COVID подхватили 409 человек
В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области зафиксировано еще 409 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 7 ноября. С начала пандемии COVID-19 заразились 81 128 человек. Побороть болезнь не смогли еще 6 человек, за все время пандемии скончались 2 607 инфицированных COVID-19.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 25 месте. Петербург находится на третьем — 2 551 зараженный. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 4 975 человек. Второе место у Подмосковья — 3 297 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вероятность обнаружения COVID-19 при тестировании снижается на четвертый-пятый день болезни, потому вирус нередко не проявляется.

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