В МЧС предупредили петербуржцев об ухудшении погоды 9 ноября

В МЧС предупредили петербуржцев об ухудшении погоды 9 ноября
На дорогах города гололедица. Фото: unsplash

Спасатели предупредили жителей Санкт-Петербурга об ухудшении погодных условий во вторник, 9 ноября.

Во второй день трудовой недели в городе ожидается гололедица, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Автомобилистам стоит быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим. Пешеходам также рекомендуется соблюдать осторожность.

В ночное время суток столбики термометров покажут -2…-4 градуса, днем температура воздуха будет на уровне 0…+2 градусов. Обойдется без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный, западный умеренный.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с понедельник, 8 ноября, завершилась навигация по рекам и каналам. За нарушение возможно наложение административного штрафа в размере до 100 тысяч рублей.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб ухудшение погодных условий


 

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