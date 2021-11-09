В Павловске водитель троллейбуса получил от жены удар ножом в плечо

Из Павловска забрали мужчину с ножевым ранением. Фото: "Яндекс панорамы"

Из Павловска забрали мужчину с ножевым ранением. Фото: "Яндекс панорамы"

В Пушкинском районе Петербурга 49-летняя женщина могла ранить супруга ножом в предплечье.

Как стало известно Gazeta.SPb, 8 ноября, около 04:30, в полицию обратилась жительница города Павловск. Она рассказала, что ее мужа ранили ножом в предплечье. Супруги находились по месту жительства на улице Березовая дом 27.

Приехав на место случившегося, полицейские нашли раненого 50-летнего мужчину, работающего водителем троллейбуса. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего пришлось госпитализировать.

Через несколько часов была задержана жена раненого. Женщину, также находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, доставили в полицию.

Были изъяты нож и рубашка с пятнами крови. Возбуждено уголовное дело. Супруга пострадавшего под подпиской о невыезде.