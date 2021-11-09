В Павловске водитель троллейбуса получил от жены удар ножом в плечо

В Павловске водитель троллейбуса получил от жены удар ножом в плечо
Из Павловска забрали мужчину с ножевым ранением. Фото: "Яндекс панорамы"
В Пушкинском районе Петербурга 49-летняя женщина могла ранить супруга ножом в предплечье.
Как стало известно Gazeta.SPb, 8 ноября, около 04:30, в полицию обратилась жительница города Павловск. Она рассказала, что ее мужа ранили ножом в предплечье. Супруги находились по месту жительства на улице Березовая дом 27.
Приехав на место случившегося, полицейские нашли раненого 50-летнего мужчину, работающего водителем троллейбуса. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего пришлось госпитализировать.
Через несколько часов была задержана жена раненого. Женщину, также находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, доставили в полицию.
Были изъяты нож и рубашка с пятнами крови. Возбуждено уголовное дело. Супруга пострадавшего под подпиской о невыезде.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка получила нож в грудь от соседки по дому на Белы Куна.
новости СПб ножевое ранение павловск происшествие


 

Новости партнеров
Каким препаратом ревакцинироваться от COVID-19 после 60 лет
Каким препаратом ревакцинироваться от COVID-19 после 60 лет
Смольный продлит ковидные
Смольный продлит ковидные "каникулы" в Петербурге на неделю
В Петербурге началась работа по выдаче QR-кодов неофициально переболевшим коронавирусом
В Петербурге началась работа по выдаче QR-кодов неофициально переболевшим коронавирусом
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Павловске водитель троллейбуса получил от жены удар ножом в плечо
На Новодеревенской улице полыхал гараж
Пьяные посиделки на проспекте Космонавтов закончились ножевым ранением
В Невском районе женщина нашла труп соседа по коммуналке
Россия возобновляет полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с 9 ноября
Спасатели потушили пожар в частном доме на улице Корякова
В Петербурге во вторник утром 5-балльные пробки
Петербург пережил самую холодную ночь с начала осени