Спасатели предупредили о ветре и мокром снеге в Ленобласти в среду

Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области 10 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В ночь на среду жителей западных районов ожидают мокрый снег и дожди. Температура воздуха составит от -4до +1 градуса, на востоке столбики термометров опустятся до -7.

В дневное время в большинстве западных районов ожидаются осадки в виде дождя, а на востоке местами возможно налипание мокрого снега. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Воздух прогреется до +2…+7 градусов, на востоке местами до 0. На дорогах гололедица.

Автомобилистам стоит быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим. Пешеходам также рекомендуется соблюдать осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в МЧС предупредили жителей Северной столицы об ухудшении погодных условий 10 ноября.