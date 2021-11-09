Петербуржцы смогут распечатать QR-коды о вакцинации в банковских отделениях

Петербуржцы смогут распечатать QR-коды о вакцинации в банковских отделениях
QR-код будет выдаваться сразу после получения второй прививки. Фото: Gazeta.SPb

Жители Петербурга, которые не зарегистрированы на портале госуслуг, смогут распечатать QR-коды о вакцинации в отделениях банков и администрациях районов города.

Об этом вице-губернатор Олег Эргашев сообщил в ответ на запрос главы фракции «Яблоко» в городском ЗакСе Бориса Вишневского.

Петербуржцы, которые прошли вакцинацию, получат с 15 ноября возможность распечатать свои электронные сертификаты в отделениях Сбербанка и районных администрациях.

Сейчас места для распечатки QR-кодов созданы в Кировском, Петродворцовом, Петроградском, Василеостровском, Кронштадтском, Красносельском, Колпинском и Невском районах города.

Администрации Калининского, Выборгского и Пушкинского районов поручили организовать участки для выдачи QR-кодов на бумаге подведомственным организациям.

Также распечатанные QR-коды можно получить в прививочных пунктах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в общественном транспорте появятся билеты с QR-кодами.

QR-код новости СПб отделения банка


 

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