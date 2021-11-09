Петербуржцы смогут распечатать QR-коды о вакцинации в банковских отделениях

Жители Петербурга, которые не зарегистрированы на портале госуслуг, смогут распечатать QR-коды о вакцинации в отделениях банков и администрациях районов города.
Об этом вице-губернатор Олег Эргашев сообщил в ответ на запрос главы фракции «Яблоко» в городском ЗакСе Бориса Вишневского.
Петербуржцы, которые прошли вакцинацию, получат с 15 ноября возможность распечатать свои электронные сертификаты в отделениях Сбербанка и районных администрациях.
Сейчас места для распечатки QR-кодов созданы в Кировском, Петродворцовом, Петроградском, Василеостровском, Кронштадтском, Красносельском, Колпинском и Невском районах города.
Администрации Калининского, Выборгского и Пушкинского районов поручили организовать участки для выдачи QR-кодов на бумаге подведомственным организациям.
Также распечатанные QR-коды можно получить в прививочных пунктах.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в общественном транспорте появятся билеты с QR-кодами.