В Британии нашли объяснение смертей привившихся от COVID-19

Врач подчеркнула, что люди старше 70 лет должны как можно скорее получить третью дозу прививки. Фото: pexels

Врач подчеркнула, что люди старше 70 лет должны как можно скорее получить третью дозу прививки. Фото: pexels

Главврач британского Агентства по санитарно-эпидемиологической безопасности Сьюзан Хопкинс заявила, что вакцинированные умирают от коронавируса из-за снижения со временем эффективности вакцин.

Об этом пишет The Independent. Специалист объяснила, что в Великобритании по-прежнему главным образом фиксируют смерти среди непривитых граждан, однако по причине снижения иммунитета растет число смертей в вакцинированной группе. Действие антиковидных вакцин быстрее ослабевает у людей из группы риска: пожилых пациентов с хроническими заболеваниями, отметила Хопкинс.

Врач подчеркнула, что эти люди должны как можно скорее получить третью дозу прививки. Несмотря на довольно хорошие темпы ревакцинации в Британии, она проходит медленнее, чем основная прививочная кампания, добавила эксперт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России зафиксирован новый рекорд по числу смертей от COVID за сутки.