Съезжать с КАД на проспект Энгельса и Новоприозерское шоссе придется на 800 метров раньше

Съезжать с КАД на проспект Энгельса и Новоприозерское шоссе придется на 800 метров раньше
Съезд с КАД на проспект Энгельса перенесут на 800 метров. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»,

С 12 ноября на участке КАД между транспортной развязкой с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса изменится схема движения транспорта.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», теперь водителям, которые с внутреннего кольца КАД захотят попасть на проспект Энгельса или Новоприозерское шоссе, нужно будет поворачивать в направлении съездов на 800 метров раньше.

Движение по внутреннему кольцу КАД в направлении развязки с проспектом Культуры будет организовано по трем полосам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что работы по оценке ущерба, причиненного грузовиками в результате ДТП, ограничат движение в тоннеле петербургской дамбы. Специалисты 9 ноября будут оценивать ущерб, причиненный негабаритным транспортом в тоннеле на внутреннем кольце КАД.

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