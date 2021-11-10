Съезжать с КАД на проспект Энгельса и Новоприозерское шоссе придется на 800 метров раньше

С 12 ноября на участке КАД между транспортной развязкой с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса изменится схема движения транспорта.
Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», теперь водителям, которые с внутреннего кольца КАД захотят попасть на проспект Энгельса или Новоприозерское шоссе, нужно будет поворачивать в направлении съездов на 800 метров раньше.
Движение по внутреннему кольцу КАД в направлении развязки с проспектом Культуры будет организовано по трем полосам.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что работы по оценке ущерба, причиненного грузовиками в результате ДТП, ограничат движение в тоннеле петербургской дамбы. Специалисты 9 ноября будут оценивать ущерб, причиненный негабаритным транспортом в тоннеле на внутреннем кольце КАД.