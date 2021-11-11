Голикова заявила о тревожном росте смертности от коронавируса

Голикова заявила о тревожном росте смертности от коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала смертность от коронавируса в России. Фото: сайт Президента России

Рост смертности пациентов с коронавирусом в России вызывает тревогу. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90-95%.

Как сообщили «РИА Новости», Голикова отметила, что вследствие коронавируса чаще умирают граждане старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями и невакцинированные пациенты. Ежедневно в стране фиксируют больше тысячи летальных исходов от COVID-19.

Медики продолжают напоминать о важности вакцинации. Массовая прививочная компания, по мнению экспертов, — это единственный способ остановить распространение инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинированные пациенты поступают в больницу чаще всего с легкой формой болезни, не попадают в реанимацию, но летальные исходов среди поступающих с прививкой также встречались.

голикова коронавирусная пандемия смертность от коронавируса


 

Новости партнеров
Александр Дрозденко: нерабочие дни в Ленобласти продлевать не будут
Александр Дрозденко: нерабочие дни в Ленобласти продлевать не будут
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Второй локдаун оставляет петербургских пенсионеров без работы
Второй локдаун оставляет петербургских пенсионеров без работы
С борта МКС засняли кубический НЛО, выходящий из океана в космос
С борта МКС засняли кубический НЛО, выходящий из океана в космос
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Голикова заявила о тревожном росте смертности от коронавируса
Назван способ борьбы с COVID в общественном транспорте
В Пулково в четверг задержан один авиарейс
Нутрициолог рассказала, какие напитки нельзя употреблять натощак
Светооператор фильма «Ржавчина» с Болдуином подал иск
Кардиолог рассказал, что ковид может привести к значительному изменению давления
На проспекте Славы произошло еще одно ДТП с участием ГАЗели
Кулеба: «Северный поток-2» станет проблемой для всей Европы