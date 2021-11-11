В России на федеральном уровне не собираются вводить новые ограничения из-за ковида

Те или иные решения будут приниматься местными властями.

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне дополнительные ограничения по коронавирусу вводить не планируют. Об этом сегодня, 11 ноября, пишет РИА Новости.

Он отметил, что решения будут приниматься местными властями – им виднее, как обстоят делать в регионе и какие нужны меры для предотвращения распространения инфекции.

«Будет усиленное распространение инфекции, будет растущее количество заболевших, растущее количество госпитализированных, будет дополнительная нагрузка на систему здравоохранения, будет потребность в дополнительных мерах по прерыванию цепочек распространения инфекции и будут дополнительные меры»,

— полагает Песков.

Он добавил, что пока ситуация оставляет желать лучшего и без жесткий ограничений не обойтись. Напоминаем, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что для достижения коллективного иммунитете в стране необходимо, чтобы привились 80% граждан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщения со Швецией, Норвегией и еще 7 странами.