Эксперт считает, что COVID-19 в острой фазе тяжелее протекает у мужчин, чем у женщин

Эксперт считает, что COVID-19 в острой фазе тяжелее протекает у мужчин, чем у женщин. Фото: pixabay.com

Эксперт считает, что COVID-19 в острой фазе тяжелее протекает у мужчин, чем у женщин. Фото: pixabay.com

Главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев отметил различия течения коронавируса по возрасту и гендерному признаку. По мнению эксперта, чем старше человек, тем выше вероятность проблем со здоровьем уже после выздоровления.

Эксперт считает, что коронавирус в острой фазе тяжелее переносят мужчины, чем женщины. Однако в тоже время женщины чаще сталкиваются с осложнениями после болезни. Об этом сообщает ТАСС.

«COVID-19 тяжелее протекает у мужчин в острую фазу, но с точки зрения постковидных проблем, здесь у нас женский пол преобладает», — отметил эксперт на заседании Совета Федерации.

Проблемы со здоровьем после выздоровления, по мнению пульмонолога, зависят от возраста. Так, чем старше человек, — тем больше у него осложнений может возникнуть. Также некоторые хронические заболевания увеличивают предрасположенность постковидного синдрома.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению специалистов, при дельта-штамме постковидный синдром зачастую имеет характерные черты такие как: изменение голоса, повышенная утомляемость и снижение когнитивных функций.