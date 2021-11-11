На Фаянсовой гараж тушили 12 пожарных

В результате происшествия никто не пострадал.

В Невском районе сегодня вечером, 11 ноября, тушили пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на Фаянсовой улице. Там на территории гаражного кооператива вспыхнул гараж размером 3х6 метров. На место прибыли 13 пожарных и три единицы техники. Им удалось справиться с огнем примерно за час.

Сведения о пострадавших уточняются. Обстоятельства происшествия остаются невыясненными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московском шоссе легковушку тушили вдевятером. На место прибыли девять пожарных и две единицы техники. Они справились с огнем примерно за 15 минут.