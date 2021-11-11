На Фаянсовой гараж тушили 12 пожарных

На Фаянсовой гараж тушили 12 пожарных
Гараж загорелся по непонятной причине. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

В результате происшествия никто не пострадал.

В Невском районе сегодня вечером, 11 ноября, тушили пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на Фаянсовой улице. Там на территории гаражного кооператива вспыхнул гараж размером 3х6 метров. На место прибыли 13 пожарных и три единицы техники. Им удалось справиться с огнем примерно за час.

Сведения о пострадавших уточняются. Обстоятельства происшествия остаются невыясненными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московском шоссе легковушку тушили вдевятером. На место прибыли девять пожарных и две единицы техники. Они справились с огнем примерно за 15 минут.

мчс невский район новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Петербургский тату-мастер наглядно показал, почему набивать QR-коды плохая идея
Петербургский тату-мастер наглядно показал, почему набивать QR-коды плохая идея
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Доктор географических наук: в Петербурге снега не будет до Нового года
Доктор географических наук: в Петербурге снега не будет до Нового года
Рейтинг районов Петербурга: где чаще всего покупают жилье
Рейтинг районов Петербурга: где чаще всего покупают жилье
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Фаянсовой гараж тушили 12 пожарных
Петербург получит дополнительные 2 млрд рублей на оплату медпомощи ОМС
Вестибюль «Площадь Ленина» 13 и 14 ноября работает только на выход
В Петербурге арестовали сообщницу телефонного мошенника, сбившего росгвардейца
Эрмитаж впервые открыл выставку цифрового искусства
В СПБГУ состоялась презентация книги «Бабочки Эрмитажа»
На Коллонтай во время ремонта лифта насмерть разбился мужчина
Суд признал необоснованными обвинения Ильи Трабера в совершении ...