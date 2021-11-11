На «Газпром Арене» во время матча Россия-Кипр произошла драка фанатов

На &#171;Газпром Арене&#187; во время матча Россия-Кипр произошла драка фанатов
На "Газпром Арене" между болельщиками произошла ссора. Фото: Batphoto

В Петербурге на стадионе «Газпром Арены» произошла потасовка. Совладать с разгоряченными болельщиками смогли стюарды.

Урегулировать конфликт, разразившийся в четверг, 11 ноября, во время футбольного матча, удалось без вмешательства сотрудников ОМОН. Об этом сообщает 78.ru.

Небольшая потасовка произошла на стадионе в Северной столице недалеко от фанатской трибуны. Все случилось во время первого тайма матча Россия — Кипр.

Напомним, в данный момент Сборная России выигрывает у Кипра в рамках европейского отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Счет 1:0. Гол забил полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что матч «Россия-Кипр» ограничит движение на Крестовском острове.

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