На проспекте Энгельса трамваи перестанут ходить до середины ноября

В Петербурге из-за производственных дорожных работ с 13 до 15 ноября будет изменено движение трамваев №21, 55 и 58.

Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Так, реконструкция посадочной площадки закроет движение трех трамваев с 01:30 13 ноября до 04:50 15 ноября по проспекту Энгельса от проспекта Просвещения до улицы Асафьева.

Теперь трамвай №21 будет следовать от конечной станции «Приморский проспект» по действующей трассе до Выборгского шоссе, затем по Суздальскому проспекту и до конечной станции «Улица Жени Егоровой».

Кроме этого, трамвай №55 будет двигаться от конечной станции «Улица Шаврова», по действующей трассе до проспекта Энгельса, затем по Выборгскому шоссе и до конечной станции «Станция метро «Озерки»».

Помимо прочего ехать иначе будет и трамвай №58. От конечной станции «Придорожная аллея», потом по проспекту Энгельса, далее по проспекту Просвещения, проспекту Культуры и до конечной станции «Проспект Культуры».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение в тоннеле дамбе ограничат из-за ремонта после ДТП с грузовиками.