Врач рассказал, как получить ударную дозу антител к коронавирусу

Врач рассказал, как получить ударную дозу антител к коронавирусу
Иммунолог Болибок назвал повторную вакцинацию ударной дозой антител для защиты от COVID-19. Фото: pixabay.com

Ревакцинация против коронавируса через полгода после первой прививки или же повторная болезнь даст возможность выработать организму ударную дозу антител против COVID-19.

Об этом РИА Новости заявил врач-аллерголог Владимир Болибок.

По словам доктора, первая прививка против ковида обеспечивает человека высоким уровнем антител, однако, так или иначе, они быстро падают.

Врач отметил, что без «соприкосновения» с самим вирусом организм тратит антитела, потому как для их сохранения требуется расходовать энергию и белок.

При этом, если будет вновь сделана прививка или же случился повторное заражение, то в действие вступят клетки памяти. Уровень антител тогда станет огромным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Елена Малышева рассказала, как лечить ковид в домашних условиях.

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