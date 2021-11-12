Кремль опроверг введение платного лечения от COVID для непривитых

Центром по борьбе с пандемией остается правительственный штаб. Фото: комитет по здравоохранению

Центром по борьбе с пандемией остается правительственный штаб. Фото: комитет по здравоохранению

В Кремле никогда не обсуждали введение платы за лечение от коронавируса для тех россиян, которые не привиты. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле отслеживают ситуацию с мерами борьбы против нового вируса в регионах.

Как сообщил ТАСС, Песков подчеркнул, что регионы пользуются особыми полномочиями, в соответствии с которыми они принимают различные меры.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 30 123 случая заражения коронавирусом. За все время пандемии болезнь подхватили 8 992 595 человек. Побороть болезнь не смогли еще 1 235 граждан, за все время пандемии новая болезнь унесла жизни 252 926 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России пандемию коронавируса победят совсем скоро. При этом вирус никогда не исчезнет из жизни россиян.