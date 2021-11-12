Иммунолог рассказал, когда в России закончится пандемия COVID-19

Иммунолог рассказал, когда в России закончится пандемия COVID-19
Медик предположил, что коронавирус отступит через четыре-пять волн дельта-штамма. Фото: pexels

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал примерные сроки, когда Россия сможет выйти из коронавирусной пандемии.

Согласно прогнозу специалиста, пандемия может покинуть россиян в ближайшие полтора-три года. Болибок заявил, что она сойдет на нет только после масштабной вакцинации либо развития естественных событий.

Сейчас в стране, по словам Болибока, идет первая волна заболеваемости дельта-штаммом. Она началась в сентябре и продлится около четырех-пяти месяцев.

Медик предположил, что коронавирус отступит через четыре-пять волн дельта-штамма с перерывом в шесть-семь месяцев, если инфекция не мутирует в более агрессивные варианты. После этого россияне должны достигнуть коллективного иммунитета. Об этом пишет «Лента.ру».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы причины недостаточной выработки антител после вакцинации от COVID.

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