Гендиректора соцпитания Савинова оставили под стражей до 15 ноября

Гендиректора соцпитания Савинова оставили под стражей до 15 ноября
Ростислав Савинов пробудет под стражей до 17:00 15 ноября. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил срок задержания генеральному директору АО «Комбинат социального питания Красносельского района» Ростиславу Савинову.

Об этом стало известно сегодня, 12 ноября. Савинов подозревается причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, мужчина пробудет под стражей до 17:00 15 ноября.

Напомним, суд также оставил в СИЗО бывшего главу управления соцпитания Петербурга Алексея Барабанщикова.

Напомним, 10 ноября, правоохранительные органы пришли с обысками к Алексею Барабанщикову. После обысков его задержали и поместили в следственный изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (статья 165 УК РФ).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд признал необоснованными обвинения Ильи Трабера в совершении преступлений и незаконной деятельности.

По данным Forbes Илья Трабер — один из наиболее влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, в 1990-е годы занимавшийся антиквариатом.

новости СПб объединенная пресс-служба судов


 

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