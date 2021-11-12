Беглов: до конца года в Петербурге хотят привить до 90% работающих горожан

В Петербурге растет число вакцинированных в трудовых коллективах. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов по итогам заседания Оперативного штаба.

По его словам, до конца года планируется достичь уровня коллективного иммунитета в трудовых коллективах более 90%.

Беглов объяснил в ходе онлайн-заседания под председательством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой, что процент вакцинированных в трудовых коллективах рассчитывается с учетом переболевших COVID-19 и привитых сотрудников, но не более полугода назад. Непривитые работники, имеющие медпротивопоказания, должны составлять не более 20%. Контролировать и обеспечить вакцинацию должен работодатель.

Как сообщили на сайте администрации города, Беглов отметил, что количество обращений по вопросам вакцинации сейчас постоянно растет. Горожане стараются записаться на прививку. На предыдущей неделе только по единому телефону «122» записались почти 16 тысяч человек.

Градоначальник подчеркнул, что сейчас в Петербурге постоянно растет число обращений по вопросам вакцинации. И добавил, что в городе создан достаточный запас вакцин.

«Сейчас в городе есть 655 тысяч комплектов. При необходимости будут получены дополнительные партии», — заявил губернатор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Татьяна Голикова сравнила сертификат о вакцинации от коронавируса с паспортом.