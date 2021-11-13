В России зафиксирован новый антирекорд по смертности от COVID

В России зафиксирован новый антирекорд по смертности от COVID
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В России зафиксирован новый максимум по суточной смертности от коронавирусной инфекции — 1 241. Прошлый максимум был выявлен 10 ноября, тогда от коронавируса за 24 часа умерло 1239 пациентов.

Об этом в субботу, 13 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. За последние сутки выявили 39 256 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии скончались 254 167 COVID-пациентов.

Больше всего смертей зафиксировано в Москве — 97, в Петербурге — 70, в Подмосковье — 53.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии превысило 9 млн и составило 9 031 851.

В пяти регионах России осложнилась ситуация с распространением коронавирусной инфекцией. Это Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская, Томская области.

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