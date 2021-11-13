Россияне, привитые «Спутником V», смогут попасть на матч с Хорватией

Болельщикам из России выдадут европейский сертификат.

Болельщики из России, которые сделали прививку «Спутником V», смогут получить европейский сертификат и посетить матч с Хорватией. Об этом 13 ноября сообщает «Матч.ТВ».

При этом россиянам не придется ни за что доплачивать. Чтобы получить сертификат, нужно будет подъехать к стадиону «Полюд» и подойти к красн-синим контейнерам и белому тенту с надписью COVID test и эмблемой хорватского клуба «Хайдук».

Напоминаем, что матч сборных России и Хорватии состоится 14 ноября в рамках 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира-2022. На данный момент сборная России заработала 22 очка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на матче Россия — Кипр произошла потасовка. Болельщики с разных секторов приблизились друг к другу. Произошла ссора. У некоторых аргументы, по всей видимости, закончились. Фанаты пустили в ход кулаки.