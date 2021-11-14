Утренний пожар уничтожил комнату в доме на Союзном проспекте

Утренний пожар уничтожил комнату в доме на Союзном проспекте
Пожар случился в доме на Союзном проспекте. Фото: скриншот "Яндекс панорамы"

В Невском районе Петербурга произошел квартирный пожар. Огонь уничтожил одну из комнат.

Возгорание случилось в воскресенье, 14 ноября, по адресу: Союзный проспект, 8 к1. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 07:13. К месту происшествия оперативно прибыли 20 спасателей на четырех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службу Главного управления МЧС РФ по городу, в однокомнатной квартире выгорела комната площадью 16 квадратных метров.

В 07:47 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в доме Басевича на Большой Пушкарской улице почти 40 спасателей прибыли к ликвидации очередного пожара. На 4-м этаже семиэтажного здания произошел пожар на площади 200 квадратных метров. Это далеко не первый пожар в указанном доме, пожарные регулярно приезжают по вызовам на Большую Пушкарскую, 7.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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