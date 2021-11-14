В Ленобласти за сутки COVID подхватили 403 человека

В Ленинградской области зафиксировано еще 403 новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 14 ноября. С начала пандемии COVID-19 заразились 83 867 человек. Побороть болезнь не смогли еще 5 человек, за все время пандемии скончались 2 660 инфицированных COVID-19. Выздоровели еще 379 пациентов.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 27 месте. Петербург находится на втором — 2 3 144 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 3 734 человека. Второе место у Подмосковья — 2 955 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцину от коронавируса «КовиВак» планируют привезти в Ленинградскую область в начале декабря 2021 года.