Пятикратный чемпион Европы по дзюдо Бондаренко умер от последствий COVID

До своего 78-летия легендарный дзюдоист не дожил чуть больше месяца.

Пятикратный чемпион Европы по дзюдо, шестикратный чемпион СССР по самбо Анатолий Бондаренко ушел из жизни в Москве в возрасте 77-ми лет. Причиной смерти стали последствия новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова вице-президента Международной федерации самбо Сергея Елисеева.

Анатолий Бондаренко был советским самбистом и дзюдоистом, чемпионом и призёром чемпионатов СССР по самбо, чемпионом и призёром чемпионатов Европы по дзюдо, Заслуженным мастером спорта СССР.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ушел из жизни академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии, бывший министр здравоохранения СССР Евгений Чазов.