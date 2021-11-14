В Дудергофском канале заметили много мертвой рыбы

В Дудергофском канале заметили много мертвой рыбы
По каналу плывет мертвая рыба. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Красносельском районе Петербурга заметили большое количество мертвой рыбы.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 14 ноября, по Дудергофскому каналу плывет мертвая рыба. Отмечается, что неприятную картину наблюдали на улице Партизана Германа.

Очевидец происходящего уверен, что причина данному инциденту — ядовитые выбросы.
«Что опять сбросили в Дудергофку?», — восклицает петербуржец.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за неделю экологи Петербурга собрали более 100 ртутных ламп. Всего вывезено 8,9 ртутьсодержащих отходов, 1 кг – химических, 2 медицинских термометра, 103 люминесцентные лампы, 30,3 кг химических источников тока. Также проводились работы по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов, всего вывезено 120 м3 отходов.
дудергофский канал мертвая рыба новости СПб происшествие


 

Новости партнеров
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Чем отличаются антитела после ковида и вакцинации
Чем отличаются антитела после ковида и вакцинации
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые выявили второй случай естественного выздоровления от ВИЧ
ЖК «Svetlana Park» стал лауреатом архитектурного конкурса «Золотой ...
Фанаты фильмов о Гарри Поттере могут увидеть режиссерскую версию первой части
Сбежавший от хозяйки енот Толик бродил по Мурино и выпрашивал печенье
На набережной Сидоровского канала тушили сауну
Юрист объяснил петербуржцам, чем опасна покупка фальшивого QR-кода
СК возбудил дело после обнаружения останков мужчины в Смоленке
Из Смоленки выловили клетчатую сумку с человеческой рукой и костями