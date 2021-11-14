В Дудергофском канале заметили много мертвой рыбы

В Красносельском районе Петербурга заметили большое количество мертвой рыбы.
Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 14 ноября, по Дудергофскому каналу плывет мертвая рыба. Отмечается, что неприятную картину наблюдали на улице Партизана Германа.
Очевидец происходящего уверен, что причина данному инциденту — ядовитые выбросы.
«Что опять сбросили в Дудергофку?», — восклицает петербуржец.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за неделю экологи Петербурга собрали более 100 ртутных ламп. Всего вывезено 8,9 ртутьсодержащих отходов, 1 кг – химических, 2 медицинских термометра, 103 люминесцентные лампы, 30,3 кг химических источников тока. Также проводились работы по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов, всего вывезено 120 м3 отходов.