За неделю экологи Петербурга собрали более 100 ртутных ламп

За неделю экологи Петербурга собрали более 100 ртутных ламп
Всего вывезено 8,9 ртутьсодержащих отходов. Фото: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

С 11 по 17 октября экологи Петербурга приняли 245 обращений от горожан.

Как сообщили в пресс-службе городского комитета по природопользованию, выполнено 33 выезда по аварийным ситуациям и обследованиям после ликвидации аварий.

Всего вывезено 8,9 ртутьсодержащих отходов, 1 кг – химических, 2 медицинских термометра, 103 люминесцентные лампы, 30,3 кг химических источников тока.

Также проводились работы по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов, всего вывезено 120 м3 отходов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге мужчина за рулем ГАЗели выбросил в мусорный бак на Апрельской улице люминесцентные лампы, которые считаются опасными отходами из-за содержащейся в них ртути.

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