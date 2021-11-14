Суд не стал арестовывать жителя Ленобласти, подозреваемого в растлении дочерей

Мужчину, подозреваемого в растлении дочерей, не стали оставлять под стражей.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Многодетному отцу избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Так, главу семейства задержали днем ранее. Его подозревают в развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних дочерей. Инцидент произошел в Сланцах. В полицию обратилась женщина, которая полагает, что ее супруг в период до октября 2021 года совершал действия сексуального характера в отношении двух маленьких дочерей. Известно, что до задержания мужчина уже не жил вместе с семьей.

По неподтвержденным данным, мужчина вместе с супругой воспитывали сразу девять детей, но последние годы между ними часто стали происходить ссоры, и он ушел из семьи. Жуткие признания позднее сделала младшая и старшая дочь. Мужчина мог насиловать детей несколько лет, в то время как жена ничего и не подозревала.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия». Расследование взял под личный контроль Сланцевская городская прокурора.

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