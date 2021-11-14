Петербуржцы делятся кадрами пожара на бульваре Трудящихся

Петербуржцы делятся кадрами пожара на бульваре Трудящихся
Огонь охватил дорогу на бульваре Трудящихся. Фото: скриншот "ВКонтакте"

В Колпинском районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — пожар. Горожане в социальных сетях выкладывают жутки кадры.

ЧП случилось в воскресенье, 14 ноября, на бульваре Трудящихся, дом №35 корпус 3.

«Страшно…», — сочувствует петербурженка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга произошел квартирный пожар. Огонь уничтожил одну из комнат. Возгорание случилось в воскресенье, 14 ноября, по адресу: Союзный проспект, 8 к1. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 07:13. К месту происшествия оперативно прибыли 20 спасателей на четырех спецмашинах.

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