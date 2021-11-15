В Ленобласти ссора мужчин из-за 16-летнего подростка закончилось ножевым

В результате внезапно возникшей ссоры в Кировском районе злоумышленник пырнул ножом мужчину. Фото: Pixabay

В результате внезапно возникшей ссоры в Кировском районе злоумышленник пырнул ножом мужчину. Фото: Pixabay

В Кировском районе Ленинградской области малознакомый мужчина ударил заявителя ножом в живот.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 14 ноября, вечером, в полицию обратился гражданин. Он рассказал, что некий мужчина ударил его ножом на улице Казанка в деревне Назия.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов выяснили, что у 46-летнего мужчины ранее произошел конфликт с 16-летним родственником заявителя.

Подозреваемый ударил 44-летнего неработающего мужчину ножом в область живота. Врачи диагностировали потерпевшему проникающее ранение брюшной полости. Гражданина привезли в больницу в Шлиссельбурге в тяжелом состоянии.

Подозреваемого удалось задержать по «горячим следам». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пьяная супруга пырнула ножом безработного мужа.