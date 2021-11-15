Центр Кубатура – современное пространство дизайна и интерьера

Найти в «Кубатуре» получится все, что нужно для ремонта и декора. Фото: "Кубатура"

Найти в «Кубатуре» получится все, что нужно для ремонта и декора. Фото: "Кубатура"

Крупнейшая в Петербурге профильная площадка «Кубатура», объединяющая производителей мебели и предметов интерьера, продолжает развивать свое направление.

«За два года работы центра, который открылся в октябре 2020 года, он заполнился на 70 %, и конечно, такая динамика радует даже с учетом условий пандемии» — отметила руководитель отдела маркетинга и рекламы Елена Пивоварова. Сам комплекс общей площадью 150 тысяч квадратов удобно расположен во Фрунзенском районе, вблизи от центральных транспортных развязок и в шаговой доступности от двух станций метро. Для владельцев автомобилей предусмотрена парковка на 900 машиномест.

Найти в «Кубатуре» получится все, что нужно для ремонта и декора. В концепции центра ставку сделали на комплексное товарное предложение: DIY + мебель + декор для дома. Такой формат полностью оправдан и интересен покупателю — можно купить все и сразу в одном месте.

Во время формирования арендного пула «Кубатуре» удалось привлечь к совместной работе целый ряд крупных операторов из различных товарных сегментов. Так, в апреле с центром начал сотрудничать гипермаркет Hoff, чья площадь достигла 7,5 тысячи квадратных метров. Почти 1,5 тысячи квадратов занял «Дверной квартал», а магазин «Первая сантехника» расположил экспозицию на 1500 квадратных метров. Бытовая техника и электроника занимает почти половину этажа – 10000 метров.

Летом в «Кубатуре» появились другие крупные производители: «Интерьерия» из Москвы, которая расположилась на 900 квадратных метров, интерьерная компания «Домикс», занявшая 2300 квадратов, а также крупный магазин обоев и гипермаркет «Мир Света». На данный момент количество арендаторов в центре более 250 компаний, причем в числе фабрик по производству мебели преобладают представители федеральных сетей. Поэтому можно говорить, что самые известные бренды России в «Кубатуре» уже представлены.

На третьем уровне комплекса открыты шоу-румы интерьерных и дизайн-студий. Также в «Кубатуре» функционируют три конференц-зала, переговорные комнаты и зона коворкинга, где можно арендовать рабочее место. На площади 1200 квадратов расположились выставочные площади, где не только представлены картины местных художников, но и проводятся лекции, мастер-классы и другие мероприятия.