В Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 2 968 человек

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 2 968 человек
Коронавирус в Петербурге продолжает поражать горожан. Фото: pexels.com

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 2 968 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 789 человек. Третье место у Подмосковья — 2 666 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 409 человек. За сутки в 47-м регионе скончались восемь человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак».

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