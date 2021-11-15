Губернатор Петербурга считает, что ситуация с COVID-19 в городе остается непростой

Губернатор Петербурга считает, что ситуация с COVID-19 в городе остается непростой
Губернатор Петербурга считает, что ситуация с COVID-19 в городе остается непростой. Фото: администрация Санкт-Петербурга

Риск подъема заболеваемости в Санкт-Петербурге сохраняется. По мнению губернатора города, ситуация с коронавирусом все еще остается трудной.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» отметил, что в Северной столице регистрируют около 3 тысяч заболевших в сутки. Ситуация не ухудшается, но и не улучшается, из-за чего есть риск возобновления большей заболеваемости среди горожан.

«Помочь победить COVID или обезопасить людей от его тяжелого течения может только вакцинация. В Петербурге уже привито порядка двух миллионов горожан. Но этого недостаточно», — отметил Александр Беглов.

Губернатор призывает всех тех, кто еще не вакцинировался от коронавирусной инфекции, сделать прививку. К старшем поколению он обратился отдельно, обращая внимание на защиту жизни и здоровья от вируса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Александр Беглов назвал нежелающих прививаться безответственными. По мнению губернатора, они забирают койки у других больных.

Александр Беглов вакцинация заболеваемость коронавирус ленобласть новости СПб


 

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