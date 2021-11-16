Глава «Кронштадт»: БЛА «Орион» смогут работать с зарубежными спутниками

Находясь на всемирной авиавыставке «Dubai Airshow 2021» в ОАЭ глава АО «Кронштадт» Сергей Богатиков рассказал, что новые беспилотные летательные аппараты «Орион» будут продаваться заграничным партнерам и работать при помощи их спутниковой связи.

Глава АО «Кронштадт» Сергей Богатиков не исключил возможность работы новых БЛА «Орион» в сети заграничных космических аппаратов, в связи с взаимодействием беспилотников с отечественными спутниками. Об этом сообщает ТАСС.

Богатиков пояснил, что в ближайшем будущем диапазон потенциального использования БЛА увеличится, так как в России идет подготовка плана, по которому на орбиту будут выведены новые спутниковые аппараты. Такие технологии позволят покрыть широты дальнего севера и приполярных регионов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Международная космическая станция (МКС) временно потеряла ориентацию в пространстве во время тестирования двигателей корабля «Союз МС-18».