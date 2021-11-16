Счетная палата сочла не эффективной работу системы ОМС

Счетная палата сочла не эффективной работу системы ОМС
Счетная палата сочла не эффективной работу системы ОМС. Фото: pixabay.com

Счетная палата России по итогам анализа финансовой устойчивости системы сочла работу системы обязательного медицинского страхования не достаточно эффективной.

Счетная палата России отметила, что из-за недостатков механизмов финансового обеспечения задолженность регионов России друг перед другом растет, а в правилах работы разработчиков территориальных программ ОМС недостаточно конкретики. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Неурегулированность отдельных аспектов в части тарифной политики приводит к значительной дифференциации тарифов на идентичные медицинские услуги в субъектах Российской Федерации. Недостатки механизмов финансового обеспечения оказанной медицинской помощи по межтерриториальным расчетам, в том числе приводят к росту задолженности в субъектах Российской Федерации», — отмечается в документе пресс-службы ведомства.

Счетная палата предоставила документ, в котором отметила, что комиссии по разработке территориальных программ ОМС работают при отсутствии механизма распределения помощи, которая предусмотрена федеральным законом об ОМС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге еще 2 миллиарда рублей будет выделено на оплату медпомощи ОМС.

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