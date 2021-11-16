Счетная палата сочла не эффективной работу системы ОМС

Счетная палата России по итогам анализа финансовой устойчивости системы сочла работу системы обязательного медицинского страхования не достаточно эффективной.

Счетная палата России отметила, что из-за недостатков механизмов финансового обеспечения задолженность регионов России друг перед другом растет, а в правилах работы разработчиков территориальных программ ОМС недостаточно конкретики. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Неурегулированность отдельных аспектов в части тарифной политики приводит к значительной дифференциации тарифов на идентичные медицинские услуги в субъектах Российской Федерации. Недостатки механизмов финансового обеспечения оказанной медицинской помощи по межтерриториальным расчетам, в том числе приводят к росту задолженности в субъектах Российской Федерации», — отмечается в документе пресс-службы ведомства.

Счетная палата предоставила документ, в котором отметила, что комиссии по разработке территориальных программ ОМС работают при отсутствии механизма распределения помощи, которая предусмотрена федеральным законом об ОМС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге еще 2 миллиарда рублей будет выделено на оплату медпомощи ОМС.