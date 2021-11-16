При ревакцинации «Спутник Лайт» сертификат начнет действовать сразу в день прививки

При ревакцинации "Спутник Лайт" сертификат начнет действовать сразу в день прививки. Фото: Telegram-канал Минцифры

При ревакцинации "Спутник Лайт" сертификат начнет действовать сразу в день прививки. Фото: Telegram-канал Минцифры

Сертификат о сделанной прививке начнет действовать сразу, если произведена ревакцинация «Спутником Лайт». В случае, когда человек привился этим препаратом впервые, активация сертификата происходит через 21 день.

Сертификат вакцинации от коронавирусной инфекции при ревакцинации препаратом «Спутником Лайт» начнет действовать в день прививки. Об этом сообщили Минцифры в своем Telegram-канале.

Также комментарий по поводу сроков действия QR-кодов и электронных сертификатов приводит «Российская газета» со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

«Сертификат о первичной вакцинации однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» начинает действовать через 21 день после прививки, так же как при вакцинации «Спутником V» или другими двухкомпонентными вакцинами, когда сертификат активируется после введения второго компонента — обычно через 21 день. Таким образом, никакой дискриминации здесь нет: через три недели после введения препарата формируется необходимая иммунная защита», — заявил Кузнецов.

Первичная вакцинация в отличие от ревакцинации двухкомпонентная, в связи с этим с момента первой прививки до начала действия сертификата проходит аналогичный срок.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пожилым петербуржцам упростили систему получения QR-кодов. С 1 ноября необходимо следовать простой инструкции, чтобы обрести сертификат о вакцинации. Сначала пациент приходит в регистратуру, где проверяют личные данные пациента, заполняют анкету и подписывают добровольное согласие на вакцинацию.