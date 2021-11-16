Клиенты «МКБ Инвестиции» смогут участвовать в первичном размещении акций Санкт-Петербургской биржи

Клиенты «МКБ Инвестиции» смогут участвовать в первичном размещении акций Санкт-Петербургской биржи «МКБ Инвестиции» объявляет о возможности подать заявку на участие в первичном размещении акций ПАО «СПБ Биржа» в мобильном приложении «МКБ Инвест» до 18 ноября. Для этого пользователю мобильного приложения необходимо обратиться в чат и сообщить, какое количество акций он собирается приобрести, указав цену в диапазоне от 10,5 до 11,5 долларов США за акцию. После завершения приема заявок организатор размещения должен будет распределить акции между всеми инвесторами, которые их подали.

ПАО «СПБ Биржа» планирует разместить до 14,3 млн акций, которые будут выпущены специально для первичного размещения (IPO). На текущий момент к торгам на Санкт-Петербургской бирже допущены более чем 1800 иностранных ценных бумаг, общее количество клиентских счетов составляет более 12 млн, из них активных – почти 845 тысяч.

«Для инвесторов участие в первичном размещении акций Санкт-Петербургской биржи — это возможность войти в капитал быстрорастущей компании, которая играет важную роль в обеспечении инфраструктуры фондового рынка», —рассказывает Максим Малетин, руководитель «МКБ Инвестиции».