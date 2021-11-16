В Ленобласти усиленно борются с незаконными свалками

На территории Ленинградской области в течение полутора месяцев было ликвидировано 285 нелегальных свалок.

Власти 47-ого региона решили усилить меры по борьбе с несанкционированными свалками. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

За 2021 год в регионе удалось избавиться от 883 незаконных свалок. В общей сложности отходов было 122 849 кубометров. Комитет государственного экологического надзора региона рассказал, что к середине осени были ликвидированы 598 свалок.

Чаще всего мусор накапливался близ населенных пунктов. Таких свалок было 190.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе за месяц ликвидировали шесть незаконных свалок. Удалось вывезти огромное количество мусора — 2,89 тыс. куб. м.