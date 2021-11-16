Россиянам рассказали, как не попасть на фальшивый сайт госуслуг

Россиянам рассказали, как не попасть на фальшивый сайт госуслуг
Чтобы проверить безопасность передачи данных, Жураковский советует убедиться в наличии «замочка» в адресе. Фото: pixabay

Отличить оригинальный сайт госуслуг от мошеннического помогут удостоверяющие сертификаты. Об этом рассказал обозреватель компании-разработчика программ кибербезопасности ESET Станислав Жураковский.

Проверить такие сертификаты можно в строке браузера по клику на «замочек» в адресной строке. Кнопка «показать сертификат» открывает окно, в котором демонстрируется принадлежность домена и его подлинность.

Как сообщили «РИА Новости», важно обращать внимание на присутствие буквы «s» в https:// и правильное написание адреса сайта. Подделку также выдает интерфейс — не тот цвет, устаревший кабинет или большое количество ошибок в текстах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у мошенников теперь получается в два этапа обманывать пользователей бесплатных сервисов объявлений . Под видом заказа товара через доставку злоумышленники выманивают у пользователей данные банковских карт и просят перевести платеж.

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