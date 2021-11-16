Автоледи, сбившая в Москве троих детей, отправится в колонию на пять лет

По вине Валерии Башкировой произошло ДТП, в результате которого погибло двое малышей. Девушку приговорили к пяти годам колонии.
15 ноября в Солнцевском суде Москвы состоялось заседание по делу Валерии Башкировой, которая 16 июля сбила семью с тремя детьми на пешеходном переходе. Двое малышей в возрасте 4-ех и 5-ти лет скончались в больнице. Третьему ребенку удалось выжить.
Башкирову приговорили к пяти годам в колонии-поселении. Помимо этого, виновница ДТП не имеет права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами два с половиной года.
Во время заседания девушка постоянно плакала, однако так и не решилась попросить прощение у родителей скончавшихся детей.
По версии следствия, Башкирова отвлеклась на мобильный телефон. При этом, в крови девушки алкоголя найдено не было.
В данный момент адвокаты сторон не сделали официальных заявлений, поэтому о возможных апелляциях ничего неизвестно.
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