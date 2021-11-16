В Петербурге за сутки «заминировали» шесть школ и одну несуществующую

В Василеостровском районе Петербурга эвакуировали одну из школ. Причиной этого стало анонимное сообщение о минировании. В тот же день такая угроза коснулась еще пяти школ.

В понедельник, 15 ноября, в 09:02 в полицию из УФСБ по Петербургу и Ленобласти поступило сообщение о том, что на электронный адрес ведомства пришло анонимное письмо. В нем указывалось о якобы заложенных на территории школы 14 взрывных устройств.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, злоумышленник угрожал, что если 1 млн рублей не переведут на указанный им счет, прогремит взрыв.

Из учебного заведения вывели 452 человека. В результате осмотра здания и прилегающей территории взрывчатых веществ и взрывных устройств не нашли. После занятия возобновились.

Кроме того, этот же день неизвестный сообщил о минировании сразу пяти городских школ и одной несуществующей. После осмотра опасных предметов не обнаружили. Из одного здания на улицу пришлось вывести 490 человек.

По двум фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в разных районах города злоумышленник дал заведомо ложное сообщение об акте терроризма в шести школах.