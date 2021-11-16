В Петербурге 72-летнюю бухгалтершу обокрали на 1,2 млн рублей

В Петербурге 72-летнюю бухгалтершу обокрали на 1,2 млн рублей
Телефонные мошенники сняли со счета петербурженки более 1,2 млн рублей. Фото: pixabay.com

После мошенничества, произошедшего в Центральном районе Петербурга, возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 15 ноября, примерно в 11:30, в правоохранительные органы обратилась 72-летняя женщина, работающая бухгалтером в жилищном кооперативе. Она рассказала, что 3 ноября ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником безопасности банка.

По словам мошенницы, со счета пострадавшей неизвестные пытались проводить операции по выводу денежных средств. Затем злоумышленница соединила потерпевшую с неким мужчиной, который также оказался «сотрудником банка».

Преступник созвонился с наивной женщиной теперь уже по городскому телефону. В ходе разговора с неизвестным, заявительнице на мобильный телефон приходили push-уведомления об обмене валюты другому клиенту банка. Впоследствии со счета пострадавшей сняли 1 млн 246 тыс. 193 рубля.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 68-летний мужчина взял в кредит 600 тыс. и передал их мошеннику.

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