В Петербурге 72-летнюю бухгалтершу обокрали на 1,2 млн рублей

После мошенничества, произошедшего в Центральном районе Петербурга, возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 15 ноября, примерно в 11:30, в правоохранительные органы обратилась 72-летняя женщина, работающая бухгалтером в жилищном кооперативе. Она рассказала, что 3 ноября ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником безопасности банка.

По словам мошенницы, со счета пострадавшей неизвестные пытались проводить операции по выводу денежных средств. Затем злоумышленница соединила потерпевшую с неким мужчиной, который также оказался «сотрудником банка».

Преступник созвонился с наивной женщиной теперь уже по городскому телефону. В ходе разговора с неизвестным, заявительнице на мобильный телефон приходили push-уведомления об обмене валюты другому клиенту банка. Впоследствии со счета пострадавшей сняли 1 млн 246 тыс. 193 рубля.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 68-летний мужчина взял в кредит 600 тыс. и передал их мошеннику.