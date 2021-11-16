Массовое ДТП на Софийской собрало крупную пробку

Массовое ДТП на Софийской собрало крупную пробку
ДТП на Софийской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Софийской улице произошло массовое ДТП. Проезд оказался затруднен.

Авария случилась поздним сегодня, 16 ноября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Авария на Софийской в сторону г. Колпино», — написал автор записи.

На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить легковой автомобиль, автобус и грузовик. по предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего машину развернуло в противоположную сторону. Транспорт оказался зажат с двух сторон.

Для проезда осталась свободна одна полоса из четырех. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкине автоледи поехала на «красный» и отправила двухлетнего сына в больницу.

дтп новости СПб софийская улица


 

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