Массовое ДТП на Софийской собрало крупную пробку

ДТП на Софийской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на Софийской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Софийской улице произошло массовое ДТП. Проезд оказался затруднен.

Авария случилась поздним сегодня, 16 ноября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Авария на Софийской в сторону г. Колпино», — написал автор записи.

На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить легковой автомобиль, автобус и грузовик. по предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего машину развернуло в противоположную сторону. Транспорт оказался зажат с двух сторон.

Для проезда осталась свободна одна полоса из четырех. Информация о возможных пострадавших не приводится.

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