Попросила позвонить: в Мурино изнасиловали девушку

Попросила позвонить: в Мурино изнасиловали девушку
Над пострадавшей надругались в доме по улице Шувалова. Фото: "Яндекс панорамы"

Во Всеволожском районе Ленинградской области 24-летнюю девушку, находящуюся в алкогольном опьянении, изнасиловал неизвестный.

Как стало известно Gаzeta.SPb.ru, 15 ноября по номеру «112» обратилась жительница Мурино. Она рассказала, что примерно в 03:30 попросила у некого мужчины телефон, чтобы позвонить. Молодой человек, которому на вид 20-25 лет, вошел вместе с потерпевшей в квартиру по улице Шувалова, дом №19 корпуса 2. Затем он применил в отношении пострадавшей физическую силу, изнасиловал её, после чего ушел из квартиры.

В момент совершения преступления заявительница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленник был кавказской внешности, с черными густыми волосами и худощавого телосложения.

Пострадавшую направили в больницу на медицинское освидетельствование. Были изъяты следы рук, обуви и простынь.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gаzeta.SPb.ru сообщала, что Будапештской мужчина пригласил в гости бывшую девушку и изнасиловал

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