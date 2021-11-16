Петербуржец обвиняется в хищении более 1 млн у «Ростелекома»

Мужчине предстоит предстать перед судом.

В Санкт-Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который обвиняется в хищении крупной суммы у ПАО «Ростелеком». Об этом сегодня, 16 ноября, сообщается на сайте ведомства.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за мошенничества. По предварительным данным, петербуржец, работая агентом-супервайзером, изготовил подложные отчеты об оказания услуг связи, которые на самом деле уже были оказаны ранее. Как итог, мужчине удалось присвоить более одного миллиона рублей.

Дело будет рассмотрено в Хорошиловском районном суде Москвы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге 72-летнюю бухгалтершу обокрали на 1,2 млн рублей.