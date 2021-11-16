В Петербурге наказали парня, носившего с собой повсюду кастет

В Петербурге наказали парня, носившего с собой повсюду кастет
Кастет является холодным оружием. Фото: pixabay.com

Кастет признали довольно опасным холодным оружием.

В Санкт-Петербурге огласили приговор в отношении Александра, который носил с собой кастет. Его признали виновным в незаконном изготовлении оружия и назначили ему наказание в виде обязательных работ на срок 80 часов. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Установлено, что Александр изготовил кастет в цеху «Колпинского металлообрабатывающего завода» во время работы. Холодное оружие мужчина носил с собой, пока 14 апреля 2021 года его не нашли в рюкзаке на станции метро «Площадь Восстания».

Мужчина признал свою вину и раскаялся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержан домушник, изготовлявший дома на станке ключи для взлома замков.

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