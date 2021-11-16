В Петербурге спустя 14 лет задержали предполагаемого убийцу девушки

Задержанный уже признал свою вину.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который, по предварительным данным, убил девушку в 2007 году. Обвиняемый признал свою причастность к преступлению и скоро предстанет перед судом. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщается на сайте Следственного комитета по Северной столице.

Инцидент произошел 14 лет назад в квартире на Софьи Ковалевской. Там был найден труп 28-летней девушки, которую душили и резали. Мужчина, с которым встречалась убитая, стал главным подозреваемым. В СК посчитали, что улик против петербуржца недостаточно, так что его отпустили. Спустя столько лет сотрудники правоохранительных органов вернулись к расследованию дела и, кажется, наконец раскрыли его.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сборщика металла подозревают в убийстве местного жителя в Лужском районе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Ранее пропавший 34-летний мужчина украл у бизнесмена металл.